Украина почтила память жертв концлагеря "Эбензее”

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11.05.2020 00:50

Укринформ

Несмотря на вызванные пандемией коронавируса ограничения, дипломаты Постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене и члены их семей почтили в воскресенье память погибших украинцев и других узников концлагеря "Эбензее" (Ebensee) в Верхней Австрии.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Республике Австрия.

"Мы собрались здесь, чтобы почтить память сыновей и дочерей Украины, которые погибли в концлагере “Эбензее” — одном из филиалов концлагеря “Маутгаузен”. Здесь погибли, по разным оценкам, несколько тысяч украинцев", — заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк.

Из-за COVID-19 в Австрии, как и в других странах отменены массовые мероприятия, существуют ограничения собраний. Украинская дипломатическая миссия решила не отказываться от чествования памяти погибших узников в концлагере "Эбензее", придерживаясь при этом необходимых мероприятий, в частности, по хранению дистанции между участниками чествования.

"Мы не могли не почтить память наших соотечественников, особенно в эту юбилейную дату 75-годовщины освобождения концлагеря. Год за годом украинский венок находил свое место здесь возле памятника украинцам, и в этом году мы не могли позволить его отсутствие. Но при этом – с соблюдением существующих в Австрии ограничительных мер", — заявил посол.

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Украинская делегация, в частности, возложила венки и цветы к памятнику украинским жертвам концлагеря. Он был торжественно открыт в 1995 году, на сделанном из гранита кресту содержится надпись на украинском и немецком языках: “Сынам Украины – жертвам концлагеря Эбензее".

Также цветы были возложены к национальным памятникам других государств с целью чествования памяти представителей других национальностей, которые погибли в этом лагере смерти.

Украина почтила память жертв концлагеря «Эбензее» // Фото: Василий Короткий, Укринформ

По материалам: ukrinform.ru