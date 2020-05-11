Украина почтила память жертв концлагеря «Эбензее”

Общество
Таисия Слепцова0

Украина почтила память жертв концлагеря "Эбензее”

Украина почтила память жертв концлагеря "Эбензее”

Фото

11.05.2020 00:50

Укринформ

Несмотря на вызванные пандемией коронавируса ограничения, дипломаты Постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене и члены их семей почтили в воскресенье память погибших украинцев и других узников концлагеря "Эбензее" (Ebensee) в Верхней Австрии.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Республике Австрия.

"Мы собрались здесь, чтобы почтить память сыновей и дочерей Украины, которые погибли в концлагере “Эбензее” — одном из филиалов концлагеря “Маутгаузен”. Здесь погибли, по разным оценкам, несколько тысяч украинцев", — заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк.

Из-за COVID-19 в Австрии, как и в других странах отменены массовые мероприятия, существуют ограничения собраний. Украинская дипломатическая миссия решила не отказываться от чествования памяти погибших узников в концлагере "Эбензее", придерживаясь при этом необходимых мероприятий, в частности, по хранению дистанции между участниками чествования.

"Мы не могли не почтить память наших соотечественников, особенно в эту юбилейную дату 75-годовщины освобождения концлагеря. Год за годом украинский венок находил свое место здесь возле памятника украинцам, и в этом году мы не могли позволить его отсутствие. Но при этом – с соблюдением существующих в Австрии ограничительных мер", — заявил посол.

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Украинская делегация, в частности, возложила венки и цветы к памятнику украинским жертвам концлагеря. Он был торжественно открыт в 1995 году, на сделанном из гранита кресту содержится надпись на украинском и немецком языках: “Сынам Украины – жертвам концлагеря Эбензее".

Также цветы были возложены к национальным памятникам других государств с целью чествования памяти представителей других национальностей, которые погибли в этом лагере смерти.

Украина почтила память жертв концлагеря "Эбензее”

Украина почтила память жертв концлагеря «Эбензее» // Фото: Василий Короткий, Укринформ

Украина почтила память жертв концлагеря "Эбензее”

Украина почтила память жертв концлагеря "Эбензее”

Украина почтила память жертв концлагеря "Эбензее”

Украина почтила память жертв концлагеря "Эбензее”

Украина почтила память жертв концлагеря "Эбензее”

Украина почтила память жертв концлагеря "Эбензее”

Украина почтила память жертв концлагеря "Эбензее”

Украина почтила память жертв концлагеря "Эбензее”

Украина почтила память жертв концлагеря "Эбензее”

Украина почтила память жертв концлагеря "Эбензее”

Украина почтила память жертв концлагеря "Эбензее”

Украина почтила память жертв концлагеря "Эбензее”

Украина почтила память жертв концлагеря "Эбензее”

Украина почтила память жертв концлагеря "Эбензее”

По материалам: ukrinform.ru


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