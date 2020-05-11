За сутки на COVID-19 заболели 27 детей и 62 медика – Степанов
За сутки на COVID-19 заболели 27 детей и 62 медика – Степанов
11.05.2020 11:08
Укринформ
За прошедшие сутки в Украине заболели коронавирусной болезнью COVID-19 416 человек, из них 27 детей и 62 медработника. Наибольшее количество новых больных диагностировано в Киеве.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.
«За прошедшие сутки заболели 416 человек, из них 27 детей и 62 медработника. Госпитализированы 132 человека. За последние сутки зафиксированы 17 летальных случаев, при этом 228 пациентов выздоровели. Всего за все время пандемии заболели 15 648 человек, из них 1 083 ребенка, а также 3 026 медработников», — сообщил министр.
Он подчеркнул, что в целом за весь период выздоровели 3288 человек, всего летальных случаев 408.
За прошедшие сутки было проведено 5 157 исследований методом ПЦР.
«Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев — 66, а также в Черновицкой области — 56, в Ривненской — 52, во Львовской области — 45», — сообщил министр.
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Как сообщал Укринформ, в Киеве были подтверждены 66 новых случаев коронавируса, но не зафиксированы случаи смертей или выздоровлений. В Киевской области зарегистрированы 28 новых случаев, выздоровели 49 больных.
Наибольшее количество за прошедшие сутки зафиксировано в Черновицкой и Ривненской областях — по 5, в Харьковской области — 3.
По материалам: ukrinform.ru