Борьба с COVID-19: центры экстренной медпомощи получили более 86 миллионов

12.05.2020 21:27

Укринформ

Национальная служба здоровья Украины перечислила шестнадцати центрам экстренной помощи более 86 миллионов гривень в рамках пакета по помощи пациентам с COVID-19 и повышение зарплат медработникам.

Об этом сообщает НСЗУ в Telegram.

"12 мая НСЗУ перечислила 86 191 553,04 грн шестнадцати центрам экстренной помощи в рамках пакета медицинских услуг "Экстренная медицинская помощь пациентам с подозрением или установленным заболеванием острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", — говорится в сообщении.

Отмечается, что постановление Кабмина, которое позволило начинать заключать договоры и совершать выплаты, вступило в силу 5 мая.

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"Поэтому с начала приема предложений до первой оплаты прошло четыре рабочих дня. За это время более 280 учреждений здравоохранения подали около 350 предложений. По состоянию на 12 мая 61 заведение уже ожидает проект договора. А 18 — имеет подписанный контракт, 16 из которых сегодня уже получили первые выплаты", — объясняют в НСЗУ.

Там также отмечают, что благодаря оплате через единого закупщика медицинских услуг больницы оперативно и без посредников получают средства для лечения пациентов, а также для повышения заработных плат своим сотрудникам.

По материалам: ukrinform.ru