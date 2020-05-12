Под домом Президента активисты требовали не допустить «слива» дела Гандзюк

Общество
Таисия Слепцова0
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Под домом Президента активисты требовали не допустить "слива" дела Гандзюк

Под домом Президента активисты требовали не допустить "слива" дела Гандзюк

Фото

12.05.2020 10:53

Укринформ

Активисты под домом Президента Украины на Грушевского, 9 в Киеве требовали не допустить полного "слива" дела херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщается на странице в Facebook организаторов акции — инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк?»

«У нас много вопросов к Президенту. Мы хотим знать, его слова о привлечении к ответственности заказчиков убийства Екатерины Гандзюк не были ли пустыми обещаниями ради политического пиара. Именно поэтому сегодня утром мы пришли к дому, где он проживает», — говорится в сообщении.

Под домом Президента активисты требовали не допустить "слива" дела Гандзюк

Акция «Кто заказал Катю Гандзюк?» под домом Президента / Фото: Олег Давыденко, Укринформ

Под домом Президента активисты требовали не допустить "слива" дела Гандзюк

Под домом Президента активисты требовали не допустить "слива" дела Гандзюк

Под домом Президента активисты требовали не допустить "слива" дела Гандзюк

Под домом Президента активисты требовали не допустить "слива" дела Гандзюк

Под домом Президента активисты требовали не допустить "слива" дела Гандзюк

Под домом Президента активисты требовали не допустить "слива" дела Гандзюк

Под домом Президента активисты требовали не допустить "слива" дела Гандзюк

Под домом Президента активисты требовали не допустить "слива" дела Гандзюк

Под домом Президента активисты требовали не допустить "слива" дела Гандзюк

Активисты подчеркнули, что они не устанут приходить к дому Президента, в Офис Президента или на его официальные встречи.

«Очевидно, что генпрокурор и председатель СБУ не рассказывают Президенту об истинном положении вещей. Мы готовы рассказать Президенту то, что не интересует генпрокуроршу, об отсутствии доказательств в материалах дела и об ошибках следствия», — уточняется в сообщении.

Активисты, в частности, держали в руках плакат с надписью «Зеленский, признай слив дела Гандзюк».

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Рядом находились правоохранители, в частности полиция диалога.

Как сообщалось, 27 апреля Офис генпрокурора и СБУ объявили о завершении следствия по делу об организации нападения на Гандзюк.

Однако активисты заявляют, что дело об организации нападения на Гандзюк правоохранители передают в суд, не завершив всех следственных действий.

Активистку Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Гандзюк перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умерла. 6 июня 2019 года пятеро непосредственных исполнителей нападения были осуждены на сроки от 3 до 6,5 лет лишения свободы.

По материалам: ukrinform.ru


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