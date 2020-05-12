Под домом Президента активисты требовали не допустить "слива" дела Гандзюк

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12.05.2020 10:53

Укринформ

Активисты под домом Президента Украины на Грушевского, 9 в Киеве требовали не допустить полного "слива" дела херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщается на странице в Facebook организаторов акции — инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк?»

«У нас много вопросов к Президенту. Мы хотим знать, его слова о привлечении к ответственности заказчиков убийства Екатерины Гандзюк не были ли пустыми обещаниями ради политического пиара. Именно поэтому сегодня утром мы пришли к дому, где он проживает», — говорится в сообщении.

Акция «Кто заказал Катю Гандзюк?» под домом Президента / Фото: Олег Давыденко, Укринформ

Активисты подчеркнули, что они не устанут приходить к дому Президента, в Офис Президента или на его официальные встречи.

«Очевидно, что генпрокурор и председатель СБУ не рассказывают Президенту об истинном положении вещей. Мы готовы рассказать Президенту то, что не интересует генпрокуроршу, об отсутствии доказательств в материалах дела и об ошибках следствия», — уточняется в сообщении.

Активисты, в частности, держали в руках плакат с надписью «Зеленский, признай слив дела Гандзюк».

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Рядом находились правоохранители, в частности полиция диалога.

Как сообщалось, 27 апреля Офис генпрокурора и СБУ объявили о завершении следствия по делу об организации нападения на Гандзюк.

Однако активисты заявляют, что дело об организации нападения на Гандзюк правоохранители передают в суд, не завершив всех следственных действий.

Активистку Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Гандзюк перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умерла. 6 июня 2019 года пятеро непосредственных исполнителей нападения были осуждены на сроки от 3 до 6,5 лет лишения свободы.

По материалам: ukrinform.ru