Против Усика устроили провокацию: боец АТО не смог сдержать эмоций

Боец АТО Андрей Грачов экспрессивно обратился к известному украинскому Боксеру Александру Усику. Грачов осуждает спортсмена за риторику относительно российской агрессии, и бросает ему вызов на бой.

Об этом сообщает «Диалог», передает «НБН».

Грачов бросил вызов Усику. Поводом для этого стала реакция Усика на предыдущий вызов из народа, который ему бросил борец Богдан Грицай. Грицай бросая свой вызов исходил из аналогичной мотивации о пророссийской риторике Усика.

«Если кто-то считает, что в моих словах есть некий вызов, то я как настоящий джентльмен готов к бою. Милости прошу на ринг. Ты бросил мне вызов, а тот, кто принимает вызов, выбирает оружие. Я выбираю бокс», — сказал тогда Усик.

Стоит отметить, что борец рассчитывал на бои без правил и к боксерскому бою оказался пока не готов. Что касается Грачова, то он слишком возмутился из-за такой ситуации.

«По спортивным правилам хочешь драться!? На войне нет правил, там нет медиков, и процентов никто не ставит. Я тебе обещаю грандиозный бой!», — заявил боец АТО.

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