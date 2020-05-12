В Австрию вылетят еще два чартера с украинскими заробитчанами

Эксклюзив

12.05.2020 16:56

Укринформ

Ассоциация производителей фруктов и овощей Верхней Австрии организует на 18 мая еще два специальных авиарейса, которые доставят сезонных рабочих из Киева в Линц.

Об этом в комментарии собственному корреспонденту Укринформа сообщил управляющий делами Ассоциации производителей фруктов и овощей Верхней Австрии Штефан Гамедингер.

"Сейчас я занимаюсь организацией двух других рейсов с примерно 390 людьми из Киева в Линц на 18 мая 2020 года. Эти два самолета также прибывают на заказ нашей Ассоциации производителей фруктов и овощей Верхней Австрии", — заявил он.

Фото: gemueselust.at

Кроме того, еще один спецрейс с рабочими из Украины планируется в середине июня 2020 года.

Ранее 8 мая в Линц (столица федеральной земли Верхняя Австрия) прибыл первый спецрейс из Киева, который привез 213 украинских сезонных рабочих. Этот рейс также был организован Ассоциацией производителей фруктов и овощей Верхней Австрии после того, как соответствующие договоренности были достигнуты между правительствами двух стран.

По словам Гамедингера, у одного из прибывших украинцев после тестирования был выявлен COVID-19, а поэтому в настоящее время 19 рабочих находятся на карантине — "но не в одном месте, а маленькими группами у шести разных фермеров". Остальные 194 украинских рабочих с первого рейса уже работают на сборе клубники.

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Как сообщили в Ассоциации производителей фруктов и овощей Верхней Австрии, они нуждаются в около 800 сезонных рабочих для сбора клубники, абрикосов, вишни, и, особенно важно — огурцов. Там также хотели бы, чтобы работники остались и на сбор яблок.

"Четыре-шесть месяцев в году — было бы супер", — заявил Гамедингер.

Как известно, из-за пандемии COVID-19 Австрия запретила приземляться на своей территории для пассажирских самолетов из ряда стран. В австрийском Минздраве подтвердили корреспонденту Укринформа, что этот запрет, который действует до 22 мая, распространяется и на рейсы из Украины.

В то же время в соответствующем указе Минздрава сделано исключение для специальных рейсов, перевозящих сезонных работников и сиделок за пожилыми людьми, большую потребность в которых сейчас испытывают в Австрии.

С другой стороны, правительство Украины с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, с 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.

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Из-за пандемии COVID-19 часть украинских трудовых мигрантов потеряли или ограничили свою работу.

30 апреля Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции начал переговоры со странами Европы относительно приглашения украинских работников на сезонные работы. 5 мая стало известно, что переговоры о приезде украинцев на сезонные работы ведут представители нескольких стран, среди них — Израиль, Финляндия, Австрия, Германия и страны, граничащие с Украиной.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко также сообщил, что Украина позволит чартерные рейсы для работников. Уже состоялись спецрейсы с украинскими рабочими в Лондон, Хельсинки, Франкфурт и Линц.

По материалам: ukrinform.ru