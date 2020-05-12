У Криклия напоминают — международные авиарейсы без решения Кабмина невозможны

12.05.2020 17:57

Укринформ

Пересекать границу через пункты пропуска в аэропортах Украины граждане смогут после соответствующего решения Кабинета министров Украины.

Об этом в комментарии для Уукринформа сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

"На сегодняшний день пункты пропуска через государственную границу для пассажирских перевозок закрыты на основании решения правительства, для того, чтобы пункты пропуска работали, и соответственно, граждане могли пересечь государственную границу в аэропорту, необходимо решение правительства", — отметили в Мининфраструктуры.

В пресс-службе отметили, что в графике возобновления пассажирских сообщений, разработанных министерством инфраструктуры, возобновление регулярных авиаперевозок предусмотрено позднее 22 мая.

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Как сообщал Укринформ, авиакомпания Wizz Air начала продажу билетов на 24 мая из Харькова в польский Вроцлав, хотя вопрос возобновления пассажирских авиарейсов в Украине еще не решен.

Правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, была остановлена ​​работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе и для авиасообщения.

Карантин продлен до 22 мая, но с 11 мая часть ограничений снята.

По материалам: ukrinform.ru