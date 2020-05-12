Ускоренного выхода из карантина не будет — Шмыгаль

12.05.2020 11:10

Укринформ

Украина будет выходить из карантина постепенно, в пять этапов, а не ускоренно.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал в утреннем эфире "1+1", сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы будем продолжать (карантин — ред). То, что вы называете ускоренным — нет. Есть пять этапов выхода из карантина, мы сейчас их доработаем и, соответственно, при принятии следующей даты мы будем показывать, когда может быть каждый из этапов", — сказал Шмыгаль.

По его словам, пока городской общественный транспорт продолжает работать в особом режиме. О его частичном открытии можно говорить лишь на третьем этапе, когда количество выздоровевших будет существенно превышать количество заболевших.

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Как сообщал Укринформ, с 12 марта в Украине ввели карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Ограничительные меры продлили до 22 мая, но с 11 мая действуют определенные послабления.

Ранее Шмыгаль заявлял о поэтапном выходе из карантина — в соответствии с уменьшением заболеваемости. Предусмотрено 5 этапов.

По состоянию на 9:00 12 мая в Украине 16 023 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 425 летальных, 3 373 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 375 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru