22 мая мы можем начать второй этап смягчения карантина — Шмыгаль

На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр отметил, что ситуация с коронавирусом в Украине развивается по позитивному сценарию.

Об этом пишет «НБН«.

А это, отметил премьер-министр, позволяет Украине приступить ко второму этапу ослабления карантина уже с 22 мая:

«Если мы будем и дальше двигаться по нынешнему позитивному сценарию, то уже с 22 мая мы можем ослабить карантин снова. Мы, вместе с МОЗ, эпидемиологами и другими министрами сейчас работаем над этим».

При этом, отметил Денис Шмыгаль, смягчение карантина — это не полная его отмена, поэтому некоторых правил придется придерживаться ещё долго.

Напомним, ранее мы писали, что в МОЗ назвали «контрольные даты» следующих этапов послабления карантина.