О том, какие вопросы затронули на данной «продуктивной встрече», пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, в процессе обсуждения на высоком уровне коснулись:

оказания дальнейшей военной помощи со стороны ЕС (из европейских «Фонда мира» (EPF) и «Оборонно-промышленной стратегии ЕС»), включая благодарность Киева за выделения дополнительных 5 млрд евро;

перераспределения замороженных активов РФ на нужды Украины;

поддержки «Формулы мира», не исключая подготовки к проведению «Глобального саммита мира»;

принятия переговорных условий и начала самих переговоров относительно вступления Украины в Евросоюз.

Ранее мы писали о том, что Шмыгаль сообщал, на каком этапе находится процесс конфискации замороженных активов РФ.