О том, что украинские власти не прекращают ведение интенсивной работы над процедурой, позволяющей на законных основаниях конфисковать российские замороженные активы, пишет «НБН», ссылаясь на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Шмыгаля, уже сформирован «Международный реестр убытков» [понесенных Украиной вследствие агрессии РФ], и на сейчас планируется создание «Международной компенсационной комиссии», которая станет распоряжаться средствами РФ через соответствующий фонд.

Премьер-министр Украины добавил, что ключевая цель Киева не только конфискация суверенных активов РФ, но и активов российских олигархов, поскольку нужды нашей страны на восстановление уничтоженной инфраструктуры, по оценкам Всемирного банка, достигли 486 млрд долларов, а объем замороженных денег России составляет лишь 300 млрд долларов.

Кроме того, Шмыгаль подчеркнул — на данном этапе обсуждается вероятность внедрения дополнительного налогообложения на товары из государства-террориста, которые РФ реализует через международные рынки, а также перенаправления таких сборов в адрес Украины.

Ранее мы писали о том, что Шмыгаль сообщал, когда ЕС перечислит Украине первый транш из запланированных 50 млрд евро.