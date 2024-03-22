О том, что по мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля, массированный дроново-ракетный удар по энергетической и гражданской инфраструктуре не принес излишне критических последствий, и, в целом, ситуация в системе электроснабжения нашей страны остается в контролируемых рамках, потому никакой нужды в глобальных отключениях «света» по областям нет, пишет «НБН».

По словам Шмыгаля, в результате вышеописанных обстрелов со стороны государства-террориста, проблемы с поставками электричества фиксируются лишь в некоторых областях — на местах разрушений ведутся работы соответствующими спасательными и энергетическими службами, с целью оперативнее вернуть «свет» всем бытовым потребителям страны.

Премьер-министр Украины добавил:

Также в результате террористической атаки РФ повреждена гражданская инфраструктура. Есть раненые и погибшие. Глубокие соболезнования.

Ранее мы писали, сколько ракет и «Шахедов» из 151-й цели удалось «приземлить» ПВО Украины.