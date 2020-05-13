Изменения в закон о господдержке культуры прошли комитет

13.05.2020 13:44

Укринформ

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует ВР принять за основу законопроект №3377 об изменениях в закон о господдержке сферы культуры и креативных индустрий.

Соответствующее решение члены комитета принять на заседании в среду, сообщается на сайте комитета.

«На своем заседании 13 мая Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики пересмотрел заключение Комитета от 24 апреля 2020 года к проекту закона №3377 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)». По результатам рассмотрения этого законопроекта в своем решении Комитет рекомендует Верховной Раде Украины принять его за основу и поручить Комитету по вопросам гуманитарной и информационной политики подготовить ко второму чтению с учетом замечаний народных депутатов и поправок, изложенных в заключении Комитета от 13 мая 2020 года», – говорится в сообщении.

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Как сообщал Укринформ, группа народных депутатов во главе с председателем Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Александром Ткаченко (фракция «Слуга народа») зарегистрировали законопроект №3377 в парламенте 22 апреля.

По материалам: ukrinform.ru