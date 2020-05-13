К утечке данных украинцев могут быть причастны должностные лица МВД и Миграционной службы — ГБР

13.05.2020 15:57

Укринформ

ГБР расследует возможную причастность должностных лиц главного сервисного центра МВД и ГМС к утечке информации, которая содержала персональные данные граждан Украины и была распространена в одном из анонимных Telegram-каналов.

Об этом информирует пресс-служба ГБР.

«Следователи главного следственного управления Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту утечки информации, которая содержала персональные данные граждан Украины и была распространена в одном из анонимных телеграмм-каналов», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, к утечке персональных данных могут быть причастны должностные лица главного сервисного центра МВД Украины и ГМС.

Досудебное расследование начато по фактам превышения власти или должностных полномочий работниками правоохранительных органов, что повлекло тяжкие последствия и несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации, что причинило существенный вред, совершенным по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины).

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Как сообщалось, Нацполиция зарегистрировала уголовное производство по факту утечки информации о персональных данных граждан из анонимного телеграмм-канала.

Со своей стороны в Офисе омбудсмена заявили, что проверят соблюдение требований защиты персональных данных во время работы портала "Дія".

По материалам: ukrinform.ru