Во внешнеполитическом ведомстве Украины заявили, что «инаугурацией» российского диктатора Кремль пытается создать для россиян и международного сообщества иллюзию законности его почти пожизненного пребывания у власти.

В министерстве напомнили, что «выборах президента» в марте РФ нарушили положения международных документов, информирует «НБН».

Учитывая ордер МУС на арест главы Кремля, а также грубое нарушение Москвой норм и принципов международного права, как подчеркнуло дипломатическое ведомство, наша страна не видит оснований признавать диктатора легитимным и демократически избранным президентом РФ.

Министерство призвало общественность, другие страны и международные организации не признавать результаты «выборов президента» государства-террориста и легитимность ее лидера.

Как сообщалось, кремлевский диктатор после «инаугурации» сделал заявление о диалоге с Западом, упомянув агрессию против Украины.