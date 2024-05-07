Представитель ГУР МОУ в эфире «Свобода.Утро» подтвердил ликвидацию организатора пыточных, автомобиль которого подорвали во временно захваченном Бердянске, информирует «НБН».

Юсов отметил, что не указано, кто именно ликвидировал пособника российских оккупантов, однако это стало хорошим сигналом для всех предателей Украины и военных преступников сдаться, либо в противном случае так или иначе справедливость будет восстановлена.

Спикер военной разведки сообщил, что ликвидированный в результате подрыва авто причастен к убийствам граждан Украины, он принимал непосредственное участие в организации военных преступлений во временно оккупированном Бердянске.

Спикер ГУР отметил, что ликвидация организатора пыточных вполне закономерна, учитывая, что на его руках есть кровь украинцев и он нарушал законы ведения войны.

Напомним, мобилизованный в оккупации в армию Путина украинец ликвидировал шестерых «освободителей». В ЦНС рассказали подробности инцидента в рядах захватчиков.