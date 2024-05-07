В эфире телеканала «Мы – Украина» городской глава заявил, что заявления о повторном наступлении армии страны-агрессора на Харьков должны комментировать представители ВСУ, информирует «НБН».

Однако, по словам чиновника, ВС РФ с начала полномасштабной войны пытались захватить областной центр и всю нашу страну, однако их планы провалились. Терехов уверен, что Силы обороны хорошо подготовлены к атакам россиян и отстоят и Харьков, и Украину.

Мэр рассказал, что сообщения о возможном наступлении российских захватчиков на город не испугали жителей Харькова. Часть людей выехала из областного центра на Пасху, когда оккупанты мощно обстреливали город, однако после праздников вернулась.

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк подтвердил, что у «второй армии мира» есть план захвата Харькова и Сум. Генерал также указал на регион, который армия Путина намерена оккупировать после Донбасса.