Коронавирус в Украине и мире: новые данные по состоянию на 13 мая
За прошедшие сутки коронавирус выявили у ещё 402 украинцев. Число заболевших во всем мире достигло отметки в 4 342 849.
Об этом пишет «НБН«.
Согласно официальным данным МОЗ, в Украине на сегодняшний день COVID-19 выявили у 16 425 человек (+ 402 за день). Из этого числа:
летальные исходы — 439 (+ 14 за день)
выздоровели — 3 716 (+ 343 за день)
продолжают лечение — 12 900
Ситуация с заболевшими в областях и городе Киев выглядит так:
- Винницкая область — 628 (+ 48)
- Волынская область — 510 (+ 14)
- Днепропетровская область — 773 (+ 25)
- Донецкая область — 102 (+ 2)
- Житомирская область — 530 (+ 5)
- Закарпатская область — 764 (+ 16)
- Запорожская область — 331 (0)
- Ивано-Франковская область — 1 144 (+ 11)
- Кировоградская область — 428 (+ 3)
- г. Киев — 1 960 (+ 30)
- Киевская область — 1 049 (+ 26)
- Львовская область — 870 (+ 45)
- Луганская область — 42 (+ 0)
- Николаевская область — 225 (+ 0)
- Одесская область — 680 (+ 27)
- Полтавская область — 257 (+ 9)
- Ровенская область — 1 045 (+ 17)
- Сумская область — 157 (+ 0)
- Тернопольская область — 1 028 (+ 7)
- Харьковская область — 672 (+ 49)
- Херсонская область — 165 (+ 3)
- Хмельницкая область — 196 (+ 18)
- Черновицкая область — 2 444 (+ 48)
- Черкасская область — 346 (+ 3)
- Черниговская область — 79 (+ 0)
Уже второй день в большинстве украинских городов действует ослабленный карантин. По словам президента Зеленского, ситуация с коронавирусом в стране позволяет и далее проводить этапы смягчения ограничительных мер. Но если начнется новая вспышка заболеваний, карантин снова усилят.
Число заболевших во всем мире — 4 342 849 (+ 86 311 за день). Из них:
летальные — 292 889 (+ 5 546 за день)
выздоровели — 1 604 216 (+ 76 490 за день).
Больше всего заболевших зафиксировано в:
- США — 1 408 636 заболевших, 83 425 смертей, 296 746 выздоровевших
- Испания — 269 520 заболевших, 26 920 смертей, 180 470 выздоровевших
- Россия — 232 243 заболевших, 2 116 смертей, 43 512 выздоровевших
- Великобритания — 226 463 заболевших, 32 692 смертей
- Италия — 221 216 заболевших, 32 692 смертей, 109 039 выздоровевших
- Франция — 178 225 заболевших, 26 991 смертей, 57 875 выздоровевших
- Бразилия — 178 214 заболевших, 12 641 смертей, 72 597 выздоровевших
- Германия — 173 171 заболевших, 7 738 смертей, 148 700 выздоровевших
- Турция — 141 475 заболевших, 3 894 смертей, 98 889 выздоровевших
- Иран — 110 767 заболевших, 6 733 смертей, 88 357 выздоровевших
Напомним, ранее мы писали о самых распространенных симптомах коронавируса.