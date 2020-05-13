Коронавирус в Украине и мире: новые данные по состоянию на 13 мая

Главное Общество
Христина Качоровська0
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За прошедшие сутки коронавирус выявили у ещё 402 украинцев. Число заболевших во всем мире достигло отметки в 4 342 849.

Коронавирус
Коронавирус. Фото — eaomedia.ru

Об этом пишет «НБН«.

Согласно официальным данным МОЗ, в Украине на сегодняшний день COVID-19 выявили у 16 425 человек (+ 402 за день). Из этого числа:

летальные исходы — 439 (+ 14 за день)
выздоровели — 3 716 (+ 343 за день)
продолжают лечение — 12 900

Ситуация с заболевшими в областях и городе Киев выглядит так:

  • Винницкая область — 628 (+ 48)
  • Волынская область — 510 (+ 14)
  • Днепропетровская область — 773 (+ 25)
  • Донецкая область — 102 (+ 2)
  • Житомирская область — 530 (+ 5)
  • Закарпатская область — 764 (+ 16)
  • Запорожская область — 331 (0)
  • Ивано-Франковская область — 1 144 (+ 11)
  • Кировоградская область — 428 (+ 3)
  • г. Киев — 1 960 (+ 30)
  • Киевская область — 1 049 (+ 26)
  • Львовская область — 870 (+ 45)
  • Луганская область — 42 (+ 0)
  • Николаевская область — 225 (+ 0)
  • Одесская область — 680 (+ 27)
  • Полтавская область — 257 (+ 9)
  • Ровенская область — 1 045 (+ 17)
  • Сумская область — 157 (+ 0)
  • Тернопольская область — 1 028 (+ 7)
  • Харьковская область — 672 (+ 49)
  • Херсонская область — 165 (+ 3)
  • Хмельницкая область — 196 (+ 18)
  • Черновицкая область — 2 444 (+ 48)
  • Черкасская область — 346 (+ 3)
  • Черниговская область — 79 (+ 0)

Уже второй день в большинстве украинских городов действует ослабленный карантин. По словам президента Зеленского, ситуация с коронавирусом в стране позволяет и далее проводить этапы смягчения ограничительных мер. Но если начнется новая вспышка заболеваний, карантин снова усилят.

Число заболевших во всем мире — 4 342 849 (+ 86 311 за день). Из них:

летальные — 292 889 (+ 5 546 за день)
выздоровели — 1 604 216 (+ 76 490 за день).

Больше всего заболевших зафиксировано в:

  • США — 1 408 636 заболевших, 83 425 смертей, 296 746 выздоровевших
  • Испания — 269 520 заболевших, 26 920 смертей, 180 470 выздоровевших
  • Россия — 232 243 заболевших, 2 116 смертей, 43 512 выздоровевших
  • Великобритания — 226 463 заболевших, 32 692 смертей
  • Италия — 221 216 заболевших, 32 692 смертей, 109 039 выздоровевших
  • Франция — 178 225 заболевших, 26 991 смертей, 57 875 выздоровевших
  • Бразилия — 178 214 заболевших, 12 641 смертей, 72 597 выздоровевших
  • Германия — 173 171 заболевших, 7 738 смертей, 148 700 выздоровевших
  • Турция — 141 475 заболевших, 3 894 смертей, 98 889 выздоровевших
  • Иран — 110 767 заболевших, 6 733 смертей, 88 357 выздоровевших

Напомним, ранее мы писали о самых распространенных симптомах коронавируса.


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