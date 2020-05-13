Минздрав планирует создать сеть центров по контролю за заболеваемостью

13.05.2020 00:57

Укринформ

Министерство здравоохранения совместно с экспертами пересмотрит законопроект о санитарно-эпидемическом благополучии населения.

Об этом на брифинге по случаю Европейской недели общественного здоровья сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает корреспондент Укринформа.

"В нашей системе мы хотим выстроить систему противоэпидемической защиты, которая будет базироваться на вертикальной системе центров по контролю болезней… Мы пересматриваем написанный нами законопроект о санитарно-эпидемическом благополучии населения и системе общественного здоровья, в части большей централизации полномочий именно в системе готовности к реагированию. Мы с этой недели снова же собираем в онлайне и в дальнейшем к дискуссиям всех экспертов, которые были привлечены к написанию предыдущей версии законопроекта для его пересмотра, актуализации и представления его в Верховную Раду для утверждения законопроекта об общественном здоровье, который будет предусматривать создание сети центров по контролю за заболеваемостью", — сказал Ляшко.

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Он добавил, что отдельным компонентом в этой системе является система противоэпидемической защиты, которая должна быть настроена и работать в рамках постоянной готовности к угрозам, которые могут возникать, в частности угрозам химическим, токсикологическим и радиологическим.

Напомним: по состоянию на 12 мая в Украине лабораторно подтверждены 16 023 случая COVID-19, умерли 425 человек, выздоровели 3 373.

По материалам: ukrinform.ru