От вас ничего не останется – Юсупова набросилась на Усика с угрозами

Украинская волонтер Наталья Юсупова экспрессивно раскритиковала отечественных боксеров. Она пригрозила Александру Усику и Василию Ломаченко тем, что «от Вас ничего не останется». Юсупова не смогла сдержать эмоций из-за того, что считает риторику спортсменов пророссийской.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Fecabook Юсуповой.

Она обвинила боксеров в том, что они не признают агрессию РФ и призывают обе стороны конфликта к миру.

«У нас чемпионам можно все? Думаете можете говорить, что вам вздумается?», — спрашивает она.

Она призвала отправить Усика и Ломаченко вместе с РПЦ на военный фронт.

«Идите на фронт и там говорите о дружбе народов. Проверьте «братский» народ. Если вам повезет, то просто получите по пуле, а не повезет, так от Вас вообще ничего не останется», — гневается волонтер.

Она призвала чтить вместо этих известных спортсменов простых украинских воинов, волонтеров, медиков и пожарных.

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