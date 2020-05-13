Правительство одобрило постановление о финансировании проектов ОО лиц с инвалидностью

13.05.2020 16:55

Укринформ

Кабинет министров Украины одобрил постановление о предоставлении финансовой поддержки общественным объединениям лиц с инвалидностью.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

«Сегодня правительство одобрило постановление «О внесении изменений в постановления Кабинета министров Украины от 14 марта 2018 г. № 183 и от 3 марта 2020 г. № 166 о предоставлении финансовой поддержки общественным объединениям лиц с инвалидностью», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что дискуссии с институтами гражданского общества позволили достигнуть консенсуса в определении направлений использования бюджетных средств, предусмотренных законом Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год».

«Впервые средства будут направлены на конкурсный отбор и финансирование проектов общественных организаций лиц с инвалидностью», — говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что выделены средства на финансовую поддержку социально-культурных подразделений предприятий и организаций непроизводственной сферы Украинского общества слепых и Украинского общества глухих, которые предоставляли услуги для лиц с инвалидностью по зрению и слуху на 195 предприятиях и организациях непроизводственной сферы этих обществ.

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Также сообщается, что постановлением предусмотрены средства на институциональную поддержку 20 общественных объединений лиц с инвалидностью, которые финансировались в прошлом году, которые с начала года и до объявления конкурса продолжали свою уставную деятельность, сохранили офисы, социальные объекты и рабочие места работников, в частности с инвалидностью, и предоставляли социальную, правовую, экономическую поддержку лицам с инвалидностью на местах. Ими заключались договора на аренду офисов, оплату коммунальных услуг, пользование бухгалтерскими программами, телефоном, интернетом и т.д.

По материалам: ukrinform.ru