Утром ряд украинских СМИ сообщил о поражении скоростного катера российских захватчиков в бухте Узкая вблизи поселка Черноморское Евпаторийского района, информирует «НБН».

Пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины опубликовала кадры удара морского дрона Magura V5 по судну армии Путина, который достиг цели, несмотря на стрельбу врага. В ведомстве уточнили, что операцию провело подразделение ГУР МОУ Group 13.

У Буданова отметили, что так как россияне из-за страха перед атаками Сил обороны на большие корабли Черноморского флота РФ прячут их подальше от временно захваченного Крыма, защитники ведут боевую работу по скоростным маневренным военным судам, которые находятся в акватории возле полуострова.

Напомним, 21 апреля Силы обороны Украины в Крыму поразили спасательный корабль захватчиков «Коммуна». В Сети показали спутниковые снимки «демилитаризованного» судна.