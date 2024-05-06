Итальянское издание La Repubblica пишет, что Организация Североатлантического договора определила как минимум две «красные линии», при переходе которых РФ НАТО может прямо вмешаться в росийско-украинскую войну, информирует «НБН».

По данным журналистов, Североатлантический Альянс вмешается в войну при косвенном или прямом участии в боевых действиях третьей стороны. Речь идет о наступлении на украинскую территорию со стороны Республики Беларусь.

Другая «красная линия», как отмечает СМИ, касается военных провокаций РФ в Польше, Молдове или государствах Балтии. Кремль может напасть на эти страны, чтобы проверить реакцию НАТО.

Журналисты уточнили, что организация может рассчитывать на более 100 000 солдат для военных действий против российских оккупационных сил. При этом пока что у Альянса есть оценка возможных действий на случай ЧС, но нет оперативных планов по отправке армий в Украину.

Ранее экс-командующий войсками Альянса в Европе Уэсли Кларк спрогнозировал, сколько времени понадобится РФ для начала войны на территории организации в случае поражения Украины.