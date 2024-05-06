В ЦНС сообщают, что на ВОТ Украины «освободители» мобилизовали местного жителя в путинские войска. После получения оружия он «отминусовал» 6 российских захватчиков, информирует «НБН».

Известно, что боевики ВС РФ, которых украинец превратил в «груз 200», служили в артиллерийском дивизионе и наносили удары по Херсону. Местный житель, которым враг решил пополнить ряды «второй армии мира», ликвидировал россиян и сбежал с места службы.

Оккупанты безуспешно пытаются найти украинца, а тем временем в регионе «военкоматы» приостановили мобилизацию в армию Путина.

В субботу, 4 мая, российские СМИ сообщили, что бывший заключенный, 58-летний Юрий Галушко, который в феврале заключил контракт с оборонным ведомством страны-агрессора, из автоматов АК-12 с глушителем «демилитаризовал» 6 оккупантов из артиллерийского дивизиона.

Ранее росСМИ рассказали, что в Донецкой области «освободители» расстреляли своих сослуживцев, приняв их за бойцов Русского добровольческого корпуса.