С Турции в Украину эвакуируют почти 130 человек

Коронавирус

13.05.2020 06:26

Укринформ

Спецрейсом из Стамбула в Киев вылетели 109 украинских граждан и 18 иностранцев, имеющих право проживания в Украине.

Об этом сообщило Генеральное консульство Украины в Стамбуле в Facebook.

Домой эвакуируют, в частности, студентов, легкоатлетов и украинцев, которые проходили лечение в Турции.

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Как ранее сообщало агентство, в понедельник в Международном аэропорту "Борисполь" более 300 пассажиров оформили эвакуационные рейсы из ОАЭ и Армении.

По материалам: ukrinform.ru