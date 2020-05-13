Ситуацию с пожарами можно отслеживать онлайн в смартфоне — Гослесагентство

13.05.2020 05:45

Укринформ

На карте "Лес в смартфоне" появилась новая функция — "Классы пожарной опасности", благодаря которой можно будет оперативно отслеживать ситуацию в лесных хозяйствах, входящих в сферу управления Гослесагентства.

Об этом сообщил председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий в Facebook.

"Продолжаем диджитализацию области. На карте "Лес в сматрфоне" появилась новая функция — "Классы пожарной опасности". Отныне, информационные технологии будут помогать гражданам, а особенно местным органам власти и ОТГ оперативно отслеживать ситуацию с пожарной безопасностью в лесных хозяйствах, входящих в сферу управления Гослесагентства. Также карта пригодится и работникам ГСЧС", — написал Заблоцкий.

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Он объяснил, что, выбрав на карте раздел «Пожарная опасность», можно подробно ознакомиться с природными классами пожарной опасности на отдельных участках леса (они окрашены в соответствующие цвета). Класс природной пожарной опасности определяется в соответствии с породой и возрастом насаждений.

Глава ведомства подчеркнул, что цель проекта – мониторинг и классификация возможных очагов пожаров и пожароопасных ситуаций на территории Украины.

Отражающуюся на карте ситуацию обещают обновлять постоянно.

"!Сейчас наши специалисты продолжают работу над наполнением и совершенствованием этого сервиса", — заверил Заблоцкий.

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Как сообщал Укринформ, с конца марта до 23 апреля в Житомирской и Киевской областях от пожаров пострадало около 40-50 тыс. гектаров территорий.

Пожары в Житомирской области возникли 16 апреля, огонь прошел 4,3 тыс. га территории и уничтожил 39 домов, в которых проживали люди. Чрезвычайной ситуацией было нанесено более 700 млн грн убытков.

Специалисты предупреждали, что если не принять срочных мер, в июле в Украине может возникнуть вторая, более масштабная и разрушительная, волна пожаров.

По материалам: ukrinform.ru