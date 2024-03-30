О том, что волна принудительной «мобилизации» на ВОТ продлится с апреля по июль, поскольку соответствующий указ подписали российские «власти» вышеуказанного региона, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале главы Луганской областной военной администрации (ОВА) Артема Лысогора.

Как стало известно, данная волна насильственной «мобилизации» в так называемой «ЛНР», в первую очередь затронет мужчин, родившихся в период с 1994 по 2006 года. Кроме того, лиц, которым либо в 2023 году, либо в 2024 году исполнилось 18 лет, захватчики разыщут оперативно, так как сбор персональной информации молодежи велся оккупантами на протяжении последних двух лет, посредством учебных заведений.

Также, поскольку местонахождение уклоняющихся от службы в армии Путина известно, МВД «ЛНР», согласно надлежащему приказу «властей», станет осуществлять все необходимые мероприятия с целью установления фактического местонахождения граждан, не явившихся в военкоматы, включая и их доставку силовыми методами.

Ранее мы писали о том, что Вениславский рассказывал, какие ограничения для «уклонистов» оставил оборонный комитет Рады.