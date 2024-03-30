О том, что государство-террорист расширило выборку целей для ударов по критически важным объектам инфраструктуры Украины, ужесточив атаки на гидроэлектростанции, пишет «НБН», ссылаясь на американский Институт изучения войны (ISW).

В частности, 28-29 марта российско-оккупационная армия не только обстреляла Каневскую и Днестровскую ГЭС в Черкасской и Черновицкой областях, но и нанесла серию ударов по неуказанным объектам критической инфраструктуры в Ивано-Франковской и Днепропетровской областях. Кроме того, российские «военкоры» уверены — их «освободители» провели атаки на Криворожскую ТЭС и Среднеднепровскую ГЭС в Днепропетровской области. Также, следует учесть — 22 марта ударами оккупантов повреждена Днепровская гидроэлектростанция (ТГЭС) на Запорожье: данный объект, похоже, продолжительное время не сможет функционировать.

Аналитики ISW подчеркнули — обновленная схема РФ относительно поражения украинских дамб и гидроэлектростанций приведет к значительному перелому и эскалации кампании ударов по Украине. Например, до конца марта текущего года, путинская армия не наносила длительных ракетных ударов по дамбам и гидроэлектростанциям в Украине.

Согласно мнению некоторых военных экспертов, Москва, судя по всему, стремится повторить теракт на Каховской ГЭС, поскольку уничтожение вышеописанных объектов позволит затопить несколько регионов Украины, вызвав масштабный экоцид.

Ранее мы писали о том, что аналитики ISW оценивали вероятность оперативного прорыва захватчиков в Харьковской области.