Спецрейсом из Стамбула вернулись более сотни украинцев

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13.05.2020 13:58

Укринформ

В Украину спецрейсом Стамбул-Киев вернулись 109 наших граждан и 18 иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине.

Об этом проинформировало генконсульство Украины в Стамбуле, сообщает корреспондент Укринформа.

«Спецрейсом SkyUp Airlines из Стамбула в Киев вернулись 109 граждан Украины и 18 иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине», — сообщили в дипучреждении.

В Украину спецрейсом Стамбул-Киев вернулись 109 наших граждан и 18 иностранцев / Фото: CGU in Istanbul

По материалам: ukrinform.ru