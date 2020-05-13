Спецрейсом из Стамбула вернулись более сотни украинцев
Спецрейсом из Стамбула вернулись более сотни украинцев
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13.05.2020 13:58
Укринформ
В Украину спецрейсом Стамбул-Киев вернулись 109 наших граждан и 18 иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине.
Об этом проинформировало генконсульство Украины в Стамбуле, сообщает корреспондент Укринформа.
«Спецрейсом SkyUp Airlines из Стамбула в Киев вернулись 109 граждан Украины и 18 иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине», — сообщили в дипучреждении.
В Украину спецрейсом Стамбул-Киев вернулись 109 наших граждан и 18 иностранцев / Фото: CGU in Istanbul
По материалам: ukrinform.ru