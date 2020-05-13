Три украинских аэропорта попали в перечень рисковых для выполнения полетов

Коронавирус

12.05.2020 23:27

Укринформ

Две области Украины и аэропорты, расположенные в них, попали в перечень рисковых для выполнения полетов европейскими авиакомпаниями в связи с распространением COVID-19.

Об этом говорится в перечне, составленном Европейским агентством авиационной безопасности (EASA).

EASA сообщает, что в нашей стране есть 2 региона с высоким риском распространения коронавирусной инфекции — это Киевская и Черновицкая области. Все аэропорты, расположенные здесь, находятся в зоне риска. Это аэропорт "Борисполь", аэропорт Киев им. Сикорского ("Жуляны"), а также аэропорт "Черновцы".

Следует отметить, что первые два — крупнейшие аэропорты Украины.

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Обновленный перечень вступит в силу с 14 мая 2020 года. Стоит подчеркнуть, что наша страна впервые появилась в этом списке, который публикуется с начала года.

По материалам: ukrinform.ru