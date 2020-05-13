В Украине подтвердили 16 425 случаев коронавируса, за сутки — 402

13.05.2020 09:14

Укринформ

По состоянию на 13 мая в Украине лабораторно подтверждено 16 425 случаев COVID-19. За сутки — 402 новых случаев.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"За минувшие сутки заболело 402 человека…. Всего за время пандемии заболело 16 425 человек, из них 1130 детей и 3208 медработников", — сказал Степанов.

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За сутки заболело 25 детей и 94 медработников.

Обновляется…

По материалам: ukrinform.ru