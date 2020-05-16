Доплаты за борьбу с COVID-19 уже получили врачи 14 регионов — Степанов

16.05.2020 16:50

Укринформ

Министр здравоохранения Максим Степанов доложил Президенту Владимиру Зеленскому о том, что четырнадцать регионов уже выплатили все надбавки до 300% за март врачам за непосредственную работу с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом шла речь на традиционном совещании по предотвращению распространения эпидемии коронавируса и преодолению его последствий, сообщает пресс-служба главы государства.

«Рад, что процесс движется. Уже получил положительные отзывы медиков, получивших надбавки. Этот процесс идет быстро, когда налажено сотрудничество Кабинета министров и местной власти. На Херсонщине все выплаты завершились на прошлой неделе, среди лидеров — и Днепропетровщина и Львовщина. В то же время Волынь, Луганщина, Ривненщина и некоторые другие области до сих пор застряли в бюрократической волоките. А надо начинать уже выплаты за апрель», — подчеркнул Зеленский.

Степанов также сообщил Президенту о том, что в Николаевской области не фиксировали ни одного больного COVID-19 в марте, а Черновицкая область, где распространение болезни было самым большим, потребует дофинансирования. По словам министра, другие регионы завершат выплату надбавок в начале следующей недели.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас больницы заключают соглашения с Национальной службой здоровья Украины для выплаты надбавок за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19 за апрель, и пообещал сделать все возможное для ускорения процесса.

В то же время по состоянию на субботу в Украине установлено два рекорда — по количеству заболевших коронавирусной инфекции, и тех, кто выздоровел: 528 и 433 человека соответственно.

Президент поинтересовался ситуацией со вспышкой болезни в Дарницком доме-интернате для девочек в Киеве. Там COVID-19 подтвердили у 81 человека, 53 из которых — воспитанницы учреждения. Ему сообщили, что были мгновенно приняты необходимые меры для ухода за больными и недопущения распространения инфекции. В частности, течение болезни у большинства бессимптомное, однако в заведении обеспечено медицинское наблюдение и условия для обсервации.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 16 мая в Украине лабораторно подтверждено 17 858 случаев COVID-19. За сутки зафиксировано 528 новых случаев. Выздоровели 4 906 пациентов, 497 летальных случаев.

По материалам: ukrinform.ru