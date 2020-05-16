В Украине началась эпоха «квартальства»: Геращенко упрекнула Зеленского за сомнительную практику трудоустройства своих бывших коллег

Владимир Зеленский налево и направо раздает государственные должности бывшим коллегам по цеху, а именно сотрудникам «Квартала 95».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на obozrevatel.com.

С таким заявлением выступила сопредседатель фракции Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

«Сегодня весь «квартал» трудоустроен на все государственные должности. Фракция «Слуги народа»: там, кто не из «квартала», тот из Кривого Рога, из одного подъезда», — подчеркнула она.

Как отметила Геращенко, последним таким трудоустройством от Зеленского было назначение своего бывшего пресс-секретаря по «кварталу» Татьяны Руденко на пост члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

При этом народный депутат добавила, что «эпоха кумовства закончилась, но началась эпоха «квартальства».

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