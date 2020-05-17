Минздрав обнародовал правила работы стоматологии во время карантина

Инфографика

17.05.2020 15:27

Укринформ

В Министерстве здравоохранения обнародовали новые правила работы стоматологических клиник во время карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

"В обычном режиме начали работать стоматологические клиники. Но чтобы лечение было безопасным как для стоматологов, так и для их пациентов, необходимо соблюдать определенные правила", — отмечается в сообщении.

Согласно инфографике, опубликованной Минздравом, посещать стоматологию во время карантина можно только по предварительной записи и без сопровождающих (кроме сопровождения детей в возрасте до 14 лет, лиц с инвалидностью и пожилых людей). Ожидать на прием можно вне помещения.

В стоматологии должны обеспечить посетителей антисептическими средствами, а работникам перед началом работы измерять температуру. Также работники должны быть обеспечены респираторами без клапанов, герметичными очками, щитками для лица и шапочками. Записывать пациентов можно с интервалом не менее 15 минут, во время записи и в день приема необходимо опросить пациента.

Пациенты во время приема должны находиться в изолированном стоматологическом кабинете, после каждого пациента необходимо провести уборку. Из кабинета должны быть убраны рекламная продукция, журналы и игрушки.

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Как сообщал Укринформ, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Была остановлена ​​работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе и для авиасообщения.

24 апреля Премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина в Украине, который состоит из 5 этапов. Первые ослабление карантина в Украине стартовали с 11 мая. Сейчас карантин продлен до 22 мая.

По материалам: ukrinform.ru