Нацсовет напоминает вещателям о днях памяти 17 и 18 мая

17.05.2020 09:19

Укринформ

В Украине в мае будет два дня памяти: 17 мая чествуют память жертв политических репрессий, а 18 мая — жертв геноцида крымскотатарского народа, поэтому вещатели должны скорректировать свои программы с учетом этого.

Об этом напоминает Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

«Национальный совет обращает внимание телерадиоорганизаций на необходимость внесения в эти дни изменений в программы теле- и радиопередач. При планировании вещания 17 и 18 мая следует руководствоваться Правилами ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура (скорби) и дни памяти, утвержденными решением Национального совета от 23.07.2015 г.», — говорится в сообщении.

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День памяти жертв политических репрессий отмечается ежегодно в третье воскресенье мая согласно Указу Президента от 21 мая 2007 года с целью чествования памяти жертв политических репрессий, привлечения внимания общества к трагическим событиям в истории Украины, вызванным насильственным насаждением коммунистической идеологии.

День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа отмечается 18 мая — именно в этот день в 1944 году началась операция по депортации крымских татар (во время главной волны депортации 18-20 мая было выселено 180 014 человек). Его также отмечают как День борьбы за права крымскотатарского народа.

По материалам: ukrinform.ru