Прогноз погоды на 18 мая 2020 года: в Украине погода стабилизировалась, и лишь на Севере и Востоке возможны дожди

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в понедельник 18 мая в Украине в основном будет без осадков.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

18 мая на большей части территории Украины без осадков, но по краям северных и восточных районов возможны дожди с грозами. Ветер западный, может усиливаться вплоть до штормовых значений.

«В Украине в понедельник, 18 мая, будет ощущаться влияние антициклона Quirinius II. Поэтому на значительной части территории осадков не предвидится», — написала Наталья Диденко в Facebook.

Температура воздуха будет в пределах 14 – 18 градусов тепла. На Закарпатье и в Черновицкой области до +20 градусов, на крайнем севере +10… +13 градусов, в южной части +17… +23 градуса.

А вот в Карпатах ночью возможны заморозки на почве при температуре 0 — +3ºС.

В Киеве понедельник ожидается ветреным и влажным, дневная температура воздуха будет в пределах +16… +18 градусов.

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