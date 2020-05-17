Спецрейсом из Китая еще 75 украинцев вернутся домой

17.05.2020 12:20

Укринформ

Специальным рейсом PS1182 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) из Шанхая в Киев, который состоится сегодня, 17 мая, прибудут 75 украинцев.

Об этом сообщает Посольство Украины в КНР в Facebook.

"Сегодня, 17 мая, благодаря усилиям Посольства Украины в КНР и Генерального консульства Украины в Шанхае 75 украинцев возвращаются домой специальным чартерным рейсом PS1182 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", — говорится в сообщении.

Кроме граждан Украины, этим рейсом в Киев прибудут граждане Канады, КНР и Республики Беларусь, которые имеют на это право в соответствии с распоряжением КМУ от 14 марта № 287-р. Также 14 граждан Казахстана воспользовались возможностью вернуться рейсом МАУ домой – в Казахстан.

По имеющейся в дипучреждении информации, все пассажиры, которые прилетят в Украину упомянутым самолетом, выбрали опцию прохождения самоизоляции по месту жительства и установили приложение «Дій вдома».

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Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного. Кабинет министров 4 мая продлил действие карантина до 22 мая, но с 11 мая ограничения были ослаблены.

Министерство инфраструктуры Украины совместно с Министерством иностранных дел пока организуют ряд специальных рейсов для возвращения украинских граждан домой.

По материалам: ukrinform.ru