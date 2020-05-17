Суд заочно арестовал подозреваемого по делу об убийстве силовиков на Майдане

Общество
Таисия Слепцова0

Суд заочно арестовал подозреваемого по делу об убийстве силовиков на Майдане

Суд заочно арестовал подозреваемого по делу об убийстве силовиков на Майдане

17.05.2020 18:26

Укринформ

Печерский районный суд Киева вынес постановление об аресте харьковчанина, из оружия которого якобы был убит боец "Беркута" и военнослужащий, а также ранен еще один военный во время событий Революции достоинства.

Речь идет о Дмитрии Липовом, который находится в национальном розыске, сообщает Общественное со ссылкой на решение суда.

В постановлении отмечается, что утром 20 февраля 2014 года вооруженный подозреваемый увидел на балконе Национальной музыкальной академии Украины им. Чайковского «вооруженных неустановленных следствием лиц, которые осуществляли выстрелы в правоохранителей, и решил присоединиться к ним», а затем «передал собственный охотничий карабин и патроны к нему неустановленному следствием лицу». Получив карабин и патроны к нему, этот человек прошел на балкон Академии, где «совершила из упомянутого карабина минимум три прицельных выстрела по работникам правоохранительных органов и военнослужащим, которые находились недалеко от Стелы Независимости на Майдане».

Суд заочно арестовал подозреваемого по делу об убийстве силовиков на Майдане

В тот день, говорится в постановлении, СБУ, МВД и ВСУ под видом проведения антитеррористической операции осуществили разгон митингующих на Майдане и прилегающих улицах, в результате чего были убиты 10 митингующих, 127 лицам причинены телесные повреждения разной степени тяжести. Также погибли 5 силовиков, 14 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Подозреваемому инкриминируют убийство военнослужащего военной части №3033 и милиционера роты особого назначения "Беркут" и ранения военнослужащего воинской части №3026 (ст. 348 УК Украины).

В постановлении указано, что в отношении уроженца Харькова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и что он 10 февраля 2020 года "объявлен в международный розыск".

В то же время на сайте Интерпола отсутствуют данные о розыске Липового.

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Решение об аресте Липового приняла судья Светлана Волкова, известная, в частности, тем, что в 2014 году отпустила из-под стражи командира спецроты "Беркута" Дмитрия Садовника, подозреваемого в расстреле активистов Майдана.

Как сообщалось, статья 348 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) подпадает под действие закона об амнистии участников Майдана.

По материалам: ukrinform.ru


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