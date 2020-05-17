В Украину из Турции паромом возвращаются еще 85 украинцев

17.05.2020 04:21

Укринформ

Из турецкого черноморского порта Карасу до украинского Черноморская отправился паром, на борту которого домой возвращаются 85 граждан Украины.

Среди них также четверо моряков, которые застряли на корабле в турецком городе Самсун и об отправке домой которых украинские дипломаты вели переговоры с турецкой стороной, сообщило Посольство Украины в Турции.

"Очередным рейсом парома Карасу-Черноморск сегодня еще 85 граждан Украины возвращаются домой. При содействии нашего Посольства и Генерального консульства Украины в Стамбуле из Анкары и Самсуна в порт Карасу доставили 10 украинцев, а из Стамбула — 45", — сообщили в посольстве.

Читайте также: Из Турции, Египта и ОАЭ до Украины вернулись 400 человек

В дипучреждении также сообщили, что 8 мая 2020 года в консульский отдел Посольства Украины в Анкаре за помощью обратились 4 украинских моряка, которые застряли на корабле в турецком городе Самсун. Они просили помочь сойти на берег и вернуться в Украину.

"Учитывая карантинные мероприятия, а также введение очередного комендантского часа в некоторых провинциях Турции, в частности в Самсуне, наши консулы вели переговоры с турецкой стороной, чтобы их скорейшее возвращение домой стало возможным. Важно было получить соответствующие разрешения не только для схода на берег, но и для перемещения наших граждан до порта Карасу", — рассказали в посольстве.

Доставка моряков в порт Карасу из Самсуна осуществлялась в сопровождении одного из консулов.

По материалам: ukrinform.ru