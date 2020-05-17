Украину включили в Комитет по здравоохранению ЕС в качестве наблюдателя

17.05.2020 11:04

Укринформ

Украину включили в состав Комитета по здравоохранению Европейского Союза в качестве наблюдателя.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"На днях мы получили письмо от Европейской комиссии, Украина принята в состав Комитета по здравоохранению Европейского Союза в качестве наблюдателя. Это очень важное событие для нас, потому что в состав этого комитета входят все ведущие страны ЕС", — сказал Степанов.

Он отметил, что во время заседаний комитета рассматриваются вопросы о реакции разных стран на вызовы, которые сейчас стоят перед всем миром из-за пандемии коронавируса. "Мы очень рады присоединиться, и я уверен, что это пойдет на пользу Украине и на пользу нашей системе здравоохранения", — отметил Степанов.

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Как сообщал Укринформ, в Украине по состоянию на утро 17 мая зафиксирован 18 291 случай коронавируса, из них за сутки — 433.

По материалам: ukrinform.ru