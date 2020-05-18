Астрологи заявляют о страшном дне 4 июля: нашу планету ждет настоящее испытание

В СМИ уже появлялась информация о прогнозах в отношении 2020 года и о новом планетарном цикле, когда в Солнечной системе все планеты скапливаются в одном секторе.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на vesti-ua.net.

Такое событие обычно связано с провокацией различных катаклизмов на нашей Планете, в том числе междоусобицами, войнами, революциями и т.п. Кроме того возможны эпидемии и бедствия.

Астрологи составили прогноз и увидели, что для Земли настоящее испытание припадает на 4 июля. В этот день все планеты выстроятся фактически в одну линию, хотя и не совсем ровную. Однако отклонение будет очень минимальным, и такого события еще не было в современной истории.

Подобное событие было в 1982 году, когда планеты выстроились по одну сторону от Солнца внутри дуги в 95°. Астрономы заранее знали об этом событии, и потому появились пугающие прогнозы на 10 марта 1982 года. Вышла даже книга под названием «Эффект Юпитера», авторами которой были астрофизики Джон Гриббин и Стивен Плагеман. В ней авторы предсказывали ряд катастроф, в том числе страшное землетрясение в разломе Сан Андреас.

К счастью прогноз не оправдался и обошлось без катастроф.

Ранее сообщалось о знаках Зодиака, для которых судьба сулит крутой поворот в конце мая.