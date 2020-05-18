Цимбалюк: Украина до конца месяца получит от МАГАТЭ оборудование для выявления COVID-19

18.05.2020 18:41

Укринформ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) до конца мая отправит в Украину оборудование для выявления коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом заявил в интервью собственному корреспонденту Укринформа постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.

"Украина ожидает получения такого оборудования (оборудование для обнаружения COVID-19 от МАГАТЭ — ред.). Насколько мне известно, оно уже определено для Украины. Более того, оно уже закуплено у австрийских и немецких фирм. Это — оборудование для проведения тестов, что сейчас для нас является наиболее актуальным", — сказал он.

По словам украинского дипломата, в данное время осталось решить лишь некоторые вопросы логистики, "которая в условиях пандемии коронавируса работает все же немного хуже".

"До конца мая оборудование должно быть отправлено в Украину", — отметил он.

Цимбалюк указал на то, что МАГАТЭ берет на себя также и полностью оплату доставки. Украинская сторона определила со своей стороны получателя этой помощи — "есть конкретный адрес, телефоны, контактные лица".

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"Кроме того, мы надеемся, что, возможно, в следующих партиях МАГАТЭ еще пришлет нам дополнительную помощь — оборудование для проведения тестов, переносные рентгеноскопы и т. д. Сейчас наша миссия ждет от Минздрава дополнительные конкретные позиции, в которых нуждается Украина. Потом мы их тоже передадим в МАГАТЭ и будем ждать помощи по этим направлениям", — заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене.

Более подробно читайте вскоре в интервью на сайте Укринформа.

По материалам: ukrinform.ru