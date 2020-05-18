Дмитрий Гордон возьмет интервью у террориста Игоря «Стрелкова» Гиркина

Украинский журналист уже анонсировал, что интервью с российским террористом, воевавшим на Донбассе, состоится 18 мая.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на YouTube-канал Дмитрия Гордона.

Так, согласно сообщению, сегодня, 18 мая, в 18 часов состоится интервью журналиста Гордона с Игорем Гиркиным, более известным как террорист ОРДЛО с позывным Стрелков. Согласно описанию, в разговоре будут задеты темы Донбасса, авиакатастрофы с МН 17, суда в Гааге, ФСБ, Путина, Суркова.

Отметим, что Игорь «Стрелков» Гиркин — это российский террорист, которого разыскивает Украина и Нидерланды.

В 2014 он был одним из организаторов и так называемого референдума в Крыму, который привел к аннексии полуострова. Уже в апреле 2014 года он прибыл на Донбасс и был руководителем захвата Славянска, став зачинщиком войны на Донбассе.

Также он был первым «министром обороны ДНР» и главнокомандующим «армии Новороссии».

Добавим, что ранее Дмитрий Гордон взял интервью у «экс-прокурора Крыма» Натальи Поклонской, чем вызвал шквал критики.

Напомним, ранее мы сообщали, что Павел Казарин раскритиковал Дмитрия Гордона.