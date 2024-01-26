В четверг, 25 января, в России суд приговорил боевика Гиркина к четырем годам лишения свободы. Террориста осудили за «публичное разжигание экстремистской деятельности» в связи с тем, что он активно критиковал ведение войны против Украины.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на страницу Министерства обороны Соединенного Королевства в соцсети Х.

В отчете ведомства сказано, что бывший «министр обороны ДНР» в феврале 2022 года высказался в поддержку так называемой «спецоперации». Однако позже экс-офицер ФСБ РФ начал активно публично критиковать власти страны-агрессора и военное командование оккупантов.

Арестовали террориста в июле прошлого года после «марша справедливости» ЧВК «Вагнер», а в ноябре он заявил о намерении баллотироваться на президентских выборах РФ в 2024 году.

Британская разведка объяснила, что после бунта главаря «вагнеровцев» Евгения Пригожина Кремль стал более чувствительным к критике проведения так называемой «СВО» со стороны альтернативы режиму Путина – консервативных националистов.

В ведомстве пришли к выводу, что тюремный срок для Гиркина – часть преследования тех, кто критикует российское руководство и войну против Украины.

Ранее Гиркин признавался, что он боится повторить судьбу «повара Путина» Евгения Пригожина.