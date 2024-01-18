О том, что этого российского террориста, в соответствии с делами о призывах к экстремизму, местный «гуманный» суд предлагает отправить в колонию общего режима лишь на 4 года и 11 месяцев, пишет «НБН», ссылаясь информацию, обнародованную в Telegram-канале «Стрелкова» со слов его адвоката.

Как стало известно, слушание данного дела Стрелкова/Гиркина/Рунова проходит в Московском городском суде, в закрытом формате. После продолжительных прений всех заинтересованных сторон, оглашение приговора запланировано через неделю, 25-е января.

Следует отметить, что вышеописанный срок достаточно приблизился к максимально возможному наказанию по вменяемой «экстремисту» статье «УК РФ» — в 5 лет лишения свободы.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Гиркин из СИЗО сделал неутешительное прогнозирование касательно судьбы путинской армии в Украине.