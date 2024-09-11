Жена боевика Мирослава Регинская в своем Telegram-канале опубликовала комментарий террориста о том, что он якобы подписал контракт с оборонным ведомством для участия в войне против Украины, информирует «НБН».

В письме к одному из своих сторонников экс-офицер ФСБ РФ отметил, что представитель военкомата, который посещает исправительную колонию, старательно обходит его.

Военный преступник уже в письме к жене рассказал, что он в тюрьме обращался к представителю военкомата, однако ему отказывали дважды – не хотели принимать даже заявление. Боевику говорили, что «полковники им не нужны», не используя в качестве аргумента для отказа уголовную статью, по которой осудили Гиркина.

Напомним, что 25 января прошлого года боевика в РФ приговорили к 4 годам ИК общего режима, его обвинили в публичных призывах к экстремистской деятельности. После вынесения приговора террорист признавался, что боится повторить судьбу главаря «вагнеровцев» Евгения Пригожина.