С 25 мая Кабмин разрешит работу метро и детсадов — Шмыгаль

18.05.2020 23:09

Укринформ

В Украине с 22 мая будет введен адаптивный карантин, который можно будет усиливать локально, если будут вспышки заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал в вечернем эфире телеканала ICTV, сообщает корреспондент Укринформа.

«Карантин будет продолжен, но, как мы обещали, переходим к адаптивному карантину. Поэтому уже с 22 числа будет принят ряд смягчений карантина», — сказал Шмыгаль.

По его словам, правительство на этой неделе примет решение, которое позволит с 22 мая определенным образом ослабить условия карантина для транспорта, будут разрешены спортивные соревнования, а также работа гостиниц, но без работы бассейнов и ресторанов. Кроме того, будет смягчение относительно служб в церквях.

«С 25 числа, то есть берем время на техническую подготовку, правительство разрешит работу детских садов, а также работу метрополитена», — добавил глава правительства.

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Он пояснил, что центральная власть в рамках этого адаптивного карантина отпускает ограничения на уровне государства, но постоянно работает с городской властью, которая будет контролировать ситуацию.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного. Кабинет министров 4 мая продлил действие карантина до 22 мая, но с 11 мая ограничения были ослаблены.

По материалам: ukrinform.ru