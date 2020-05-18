С начала пандемии Фонд Порошенко передал медикам 115 тысяч защитных костюмов

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18.05.2020 17:44

Укринформ

С начала пандемии коронавируса в больницы были переданы 115 тысяч защитных костюмов для медиков от Фонда Порошенко и компании РОШЕН.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"115 тысяч медицинских костюмов высокого уровня защиты, которые были куплены и доставлены в Украину за средства Фонда Порошенко и компании РОШЕН уже переданы в больницы по всей Украине. Защитные костюмы от Порошенко бесплатно получили свыше 100 медицинских учреждений", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в общей сложности в первые недели карантина Фонд Порошенко и компания РОШЕН доставили из Китая 30 тысяч костюмов, 10 тысяч высококачественных защитных очков и 60 тысяч пар перчаток. Еще 100 тысяч сертифицированных защитных костюмов были закуплены в Южной Корее. 85 тысяч двумя авиарейсами уже доставлены в Украину.

"Если в первой волне мы передавали эти костюмы опорным больницам, которые встречают и лечат больных COVID-19, то сейчас мы стараемся помочь и детским больницам и областным больницам широкого профиля. Всё — чтобы врачи были защищены", — сказала сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

Кроме того, 10 портативных рентген-аппаратов, купленных компанией РОШЕН работают в двух больницах Черновцов, в Виннице, Львове, в больницах Полтавской и Хмельницкой областей, в четырех медучреждениях Киева и области.

Сообщается, что Фонд Порошенко также профинансировал закупку реанимационного медицинского оборудования — мониторы пациента, хирургические отсосы, ларингоскопы и пульсоксиметры, которые передали в 5 больниц.

"Из-за стремительного роста спроса на аппараты искусственной вентиляции легких на мировом рынке Фонд Порошенко профинансировал оперативный ремонт и восстановление аппаратов ИВЛ в больницах, которые были в нерабочем состоянии. Уже 35 аппаратов ИВЛ после ремонта полноценно работают в 13 медучреждениях. Еще один новый аппарат ИВЛ приобретен на средства Порошенко во Львове", — информирует пресс-служба "Евросолидарности".

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Пятый президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко также выразил готовность помочь с оборудованием для тестирования.

"Наша команда в рамках благотворительной деятельности установит автоматический ПЦР-анализатор производства F. Hoffmann-La Roche Ltd — всемирно известной швейцарской фармацевтической компании, лидера в области фармацевтики и диагностики. Мы также планируем закупить для этой лаборатории от десяти тысяч до двадцати тысяч тестов", — рассказал Порошенко.

115 тысяч защитных костюмов для медиков от Порошенко переданы в больницы по всей Украине

По материалам: ukrinform.ru