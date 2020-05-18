СБУ даст правовую оценку последним интервью Гордона

18.05.2020 21:27

Укринформ

Служба безопасности Украины даст правовую оценку интервью Дмитрия Гордона, в частности, с Игорем Гиркиним после изучения материала.

Об этом сказали корреспонденту Укринформа в пресс-центре СБУ.

"Служба безопасности изучает последние интервью Дмитрия Гордона, в частности запись с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиним. После этого СБУ даст правовую оценку", — сказали в пресс-центре.

Сегодня на сайте интернет-издания "ГОРДОН" появилось интервью Дмитрия Гордона с одним из главарей боевиков "ДНР" 2014 года, так называемым министром обороны "ДНР" Игорем Гиркиним (Стрелковым).

Как сообщал Укринформ, Международная Совместная следственная группа заявила, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-ей зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске. 19 июня 2019 года она назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению "Бука". Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбивания самолета полковник ГРУ генштаба вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник-спецназначенец ГРУ Олег Пулатов (все — граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, воевавший на стороне "ДНР".

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Игорь Гиркин, которого также называют Стрелков, неоднократно признавал, что принимал активное участие в процессе аннексии Крыма Россией.

В 2014 году он занимал должность "министра обороны" сепаратистов из так называемой "Донецкой народной республики",

Именно он сообщил в Twitter, что сепаратисты сбили самолет, который позднее оказался пассажирским малайзийским Боингом MH17. В результате атаки погибли 298 человек.

Кроме того, Дмитрий Гордон в начале мая выложил в Youtube запись интервью, которое он взял у Поклонской.

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Наталья Поклонская — бывший украинский юрист, после оккупации Крыма в 2014 году перешла на сторону России. Указом президента РФ Путина была назначена "прокурором" оккупированного Крыма. Впоследствии была избрана в Государственную Думу РФ.

В Украине против Поклонской возбужден ряд уголовных дел, в том числе за государственную измену и причастность к незаконноу запрету Меджлиса крымскотатарского народа.

По материалам: ukrinform.ru