Степанов советует нарушителям карантина “смотреть на цифры”

18.05.2020 11:41

Укринформ

Министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинских граждан не нарушать бездумно карантин.

Об этом он заявил на брифинге в понедельник, 18 мая, сообщает корреспондент Укринформа.

«Людям, которые так бездумно и легкомысленно, несмотря на рекомендации Министерства здравоохранения, начали нарушать карантин, предлагаю иногда смотреть на цифры, особенно — на строку количества заболевших и количества летальных исходов. Потому что это не шутки — коронавирусная болезнь. И я очень прошу всех соблюдать именно тот объем карантинных мер, которые предлагает Министерство здравоохранения», — отметил Степанов.

На вопрос, какие санкции МЗ может применить к местной власти, которая допускает нарушения карантина, министр отметил, что Минздрав будет поднимать этот вопрос, в частности, на заседании соответствующей комиссии, «для того чтобы уже соответствующие наши органы, которые должны реагировать и составлять протоколы, и другим способом реагировали».

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Как сообщал Укринформ, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Были остановлены ​​работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе и для авиасообщения.

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24 апреля Премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина в Украине, который состоит из 5 этапов.

Первые смягчения карантина в Украине стартовали 11 мая.

В данное время карантин продлен до 22 мая.

По материалам: ukrinform.ru