Степанов советует нарушителям карантина “смотреть на цифры”
Степанов советует нарушителям карантина “смотреть на цифры”
18.05.2020 11:41
Укринформ
Министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинских граждан не нарушать бездумно карантин.
Об этом он заявил на брифинге в понедельник, 18 мая, сообщает корреспондент Укринформа.
«Людям, которые так бездумно и легкомысленно, несмотря на рекомендации Министерства здравоохранения, начали нарушать карантин, предлагаю иногда смотреть на цифры, особенно — на строку количества заболевших и количества летальных исходов. Потому что это не шутки — коронавирусная болезнь. И я очень прошу всех соблюдать именно тот объем карантинных мер, которые предлагает Министерство здравоохранения», — отметил Степанов.
На вопрос, какие санкции МЗ может применить к местной власти, которая допускает нарушения карантина, министр отметил, что Минздрав будет поднимать этот вопрос, в частности, на заседании соответствующей комиссии, «для того чтобы уже соответствующие наши органы, которые должны реагировать и составлять протоколы, и другим способом реагировали».
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Как сообщал Укринформ, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Были остановлены работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе и для авиасообщения.
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24 апреля Премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина в Украине, который состоит из 5 этапов.
Первые смягчения карантина в Украине стартовали 11 мая.
В данное время карантин продлен до 22 мая.
По материалам: ukrinform.ru